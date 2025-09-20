9月20日、阪神競馬場で行われた10R・夕月特別（3歳上2勝クラス・芝2000m）は、北村友一騎乗の1番人気、グローリーリンク（牝3・栗東・吉岡辰弥）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のウィルサヴァイブ（牝3・栗東・須貝尚介）、3着にスターリングアップ（牝4・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:57.6（良）。【野路菊S】良血アランカールがデビュー2連勝キズナ産駒北村友一騎乗の1番人気m、グローリーリンクが断然