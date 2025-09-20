9月20日、阪神競馬場で行われた8R・野路菊ステークス（2歳オープン・芝1600m）は、北村友一騎乗の1番人気、アランカール（牝2・栗東・斉藤崇史）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に2番人気のスウィッチインラヴ（牝2・栗東・矢作芳人）、3着にブライトフレア（牡2・栗東・佐藤悠太）が入った。勝ちタイムは1:33.5（良）。【新馬/阪神5R】グッドピースがデビューV…1番人気カルロットは5着母はシンハライト単勝1.8倍に支持された、