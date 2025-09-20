9月20日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、西村淳也騎乗の2番人気、グッドピース（牡2・栗東・高野友和）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にメイプルハッピー（牝2・栗東・北出成人）、3着にマカナアネラ（牡2・栗東・角田晃一）が入った。勝ちタイムは1:35.1（良）。1番人気で武豊騎乗、カルロット（牡2・栗東・武幸四郎）は、5着敗退。【阪神JS】ネビーイームが障害重賞初制覇ステルヴィオ半弟のカルロットは5