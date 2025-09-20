9月20日、阪神競馬場で行われた4R・阪神ジャンプステークス（J-G3・障害3歳上オープン・芝3140m）は、小牧加矢太騎乗の2番人気、ネビーイーム（牡7・栗東・佐々木晶三）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のジューンベロシティ（牡7・栗東・武英智）、3着にナリノモンターニュ（牡8・美浦・上原博之）が入った。勝ちタイムは2:29.6（良）。【新馬/阪神3R】タカスタカスタカスがデビューV…高須院長所有馬ジューンベロシティは2