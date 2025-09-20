2024年からはクリエイティブ･プロジェクト「ART-PUT」を始動し、活躍の場を広げている京本大我さんがRayに登場！そこで今回は、そんな美しい京本さんにかけて「美」をテーマの質問に答えてもらいました。率直な言葉で語るメンバーの美しさについてのアンサーは必見です...♡Talk About Beautyきょもにとって“美しさ”とは？きょもにとっての“美しさ”とはなんなのか。繊細な言葉と感性を頼りに、彼の美の本質にそっと触れて