◆パ・リーグソフトバンク４―５オリックス（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・近藤健介外野手が５打数４安打３打点、２本塁打と気を吐いた。初回無死一、三塁で右前へ。今季限りで引退する中日・中田翔内野手の登場曲で打席に入り、先制打を放った。日本ハム時代の先輩は１９日に引退セレモニー。ソフトバンクは試合がなかったため翌日に「感謝とお疲れさまですという思いで。若いときから兄貴のような存在で本当