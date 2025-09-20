俳優の奥平大兼が２０日に自身のインスタグラムを更新。誕生日ショットを公開した。９月２０日が誕生日の奥平は「２２さい！」とだけ投稿。「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ」と書いてある水色のメガネをかけている姿をアップした。この投稿には人気急上昇中の若手俳優・宮世琉弥や俳優の藤原大祐が「可愛すぎ。お祝いだな！」「可愛すぎ。おめでとう」とコメントした。ファンからも祝福の声が殺到した。