◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子１６００メートルリレー予選の走順が２０日、発表された。メダルを目指す２組目の３レーンに入った「マイル侍」は、１走は中島佑気ジョセフ（富士通）、２走は佐藤風雅（ミズノ）、３走は吉津拓歩（ミキハウス）、４走は今泉堅貴（内田洋行ＡＣ）のラインアップで挑む。同種目は、前回２３年のブタペスト大会は予選落ち、昨夏のパリ五輪では６位（アジア新記録）だったが、２２年