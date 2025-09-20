◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回に登板して、１回１安打無失点。これで球団最多の１２年山口鉄也に並ぶ４４ホールドとなった。「山口さんは鉄腕って言われてすごい方で僕もリリーフをやっているので憧れもあります。ただ僕はまだ１年しか８回として山口さんに並べてないので、山口さんは何年もそれを続けられるというので、自分もそういう選手になれるようにように、また新し