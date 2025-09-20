突然「鶴を折って」と言われたら、みなさんすぐできるだろうか。子どものときにはガンガン折っていたのに、いざやろうとしたら意外と忘れていたりしないだろうか。認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父と暮らすにしおかすみこさんは、実は折り紙は日常的に近くにあり、身近なものだという。ダウン症の姉が折り紙大好きなのだ。そんな暮らしを率直に綴った連載「ポンコツ一家」今回は「折り紙」をテーマに送っている。かるーく「