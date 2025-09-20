主人公・果穂は自営業の夫と小学校1年生の娘と幸せに暮らしていました。しかし、娘の友人が高頻度で遊びに来るようになったことで、問題がおきつつありました。『娘の友達を出禁にした話』第2話をごらんください。 最近の悩みは、ももの友人があまりにもやんちゃで遊びに来るたび暴れ回ること。なんとついにお隣さんから騒音のクレームがきてしまいます。 娘ですら困惑気味 私の家は、一軒家でこそあるものの、隣