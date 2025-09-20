NEWSの増田貴久（39）が20日放送の日本テレビ「キントレ」（土曜後1・30）にゲスト出演。自宅に飾っている写真を明かすも客席から悲鳴が上がった。MCの郄橋海人が、現在開催されている「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」の公式アンバサダーを務めており、最初の企画は「知ればおもしろいアートのリアルマネー」を放送した。自宅にある絵について話題になると、増田は「僕もめちゃめちゃデカいまっすーを家に飾ってま