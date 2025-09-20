ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が１９日に放送された。ゆうちゃみこと、モデルでタレントの古川優奈は初の海外を回想。「初めて海外に行ったのがドミニカ共和国で。ニューヨークを経由して行ったんですよ。だからニューヨークに着いたところで、キャリーケースを預けてドミニカ行くんですけど。ニューヨークで止まっちゃっててキャリーケースが。メーク道具ない、衣装ない、カラコンはギリあって…」と振り返った。