■東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手マイルリレーの予選に挑む日本のメンバーが発表された。史上初のメダルを狙う日本は、1走から、400mで34年ぶりに決勝に進んだ中島佑気ジョセフ（23、富士通）、3大会連続出場の佐藤風雅（29、ミズノ）、混合4×400mリレーで8位入賞を果たした吉津拓歩（27、ミキハウス）とアンカー・今泉堅貴（23、内田洋行AC）の布陣