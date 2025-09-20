開催中の「OSAKA COMEDY FESTIVAL 2025」では19日夜、漫才の背後で英語の字幕が表示されるショーが行われた。大阪・梅田のHEPホールでのイベントにはジョックロック、フースーヤ、ロングコートダディが出演。「日本のコメディは世界に通用する？」をテーマに3組が漫才を披露した。AIの吹き替え技術などを駆使し、漫才に合わせて舞台後方に英語の字幕が表示された。トップで登場したロングコートダディの堂前はツカミで後ろを振り返