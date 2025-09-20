鈴木ふみ奈さんの新作写真集『GRACE』（9月25日発売、日之出出版）の表紙が同出版社のサイトで公開されました。花の形を模したレースのランジェリーを着用した鈴木さんが、両腕を上げてわきを見せつけるセクシーなポーズです。【写真】花びら下着で美ボディ見せつけた鈴木ふみ奈さん同作は、鈴木さんのデビュー15周年を記念した記念写真集。撮影は東南アジア屈指のリゾート地・ベトナムのダナンと、世界遺産の街並みが残るホイアン