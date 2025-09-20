「吉本の美容番長」「美容将軍」などと呼ばれる、お笑いタレントのシルクさん（年齢非公開）が自身のインスタグラムを更新。長年務めたラジオ番組のアシスタントを卒業することを報告しました。【写真】シルクさん＆コンちゃん息ぴったり2ショットシルクさんは、「皆様、もうご存知の方もいらっしゃるでしょうが、この度25年アシスタント勤めて参りました MBSラジオ『こんちはコンちゃんお昼ですよ！』を卒業いたします。長い間