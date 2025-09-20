野球のボール 秋の関東高校野球県予選は２０日に３回戦６試合が行われました。 桐生市の小倉クラッチ・スタジアムで行われた第１試合は、商大附属が太田東を下し準々決勝に駒を進めました。第２試合は関学大附属が、２対０で安中総合に勝利しました。 上毛新聞敷島球場では、桐生第一が１４安打１２得点の猛攻で、高崎東にコールド勝利です。第２試合は、健大高崎の投手陣が相手打線を３安打に抑え６対２で桐