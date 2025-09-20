◆九州地区高校野球福岡大会2回戦東筑7―0高稜（8回コールド）（20日、北九州市民）春の福岡大会覇者で2季連続九州大会出場を目指す東筑が、初戦で8回コールド勝ちを収めた。今夏の大会後に就任した山下聖士監督のもとで、甲子園を目指し新たなスタートを切った。県内のチームで一番最後に初戦を迎えた。「まだかなとずっと思ってきて。ようやくスタートを切れまし」と山下監督は快勝にホッと安堵（あんど）したように笑み