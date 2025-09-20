１９日に、群馬県前橋市の市道で自転車に乗っていた７０代の男性が軽乗用車にはねられ亡くなりました。 事故があったのは前橋市上新田町の交差点です。警察によりますと、１９日午前１１時５５分ごろに６０代の女性が運転していた軽乗用車が交差点を横断していた自転車をはねました。 この事故で、自転車に乗っていた前橋市箱田町の無職・野本重信さん（７７）が全身を強く打ち市内の病院に搬送されましたが約１０時間後に亡くな