群馬県前橋市の戦没者追悼式が２０日に開かれ、遺族らが先の大戦で犠牲になった人たちを悼むとともに平和への誓いを新たにしました。 前橋市戦没者追悼式は、国連が定めた「国際平和デー」にあわせこの時期に行われています。戦後８０年となる今年は約３００人の遺族が参列しました。 県遺族の会前橋市連合支部の茂木喜久支部長が追悼の言葉を述べました。また、市立前橋高校の小野里陽菜さんは「同じ過ちを二度と繰り返さ