子どもたちが様々な職業を体験できるイベントが群馬県高崎市のショッピングモールで開かれています。 この「お仕事体験ＥＸＰＯ」は子どもたちが様々な仕事を知り体験することで未来の夢を広げるきっかけにしてもらおうとイオンモール高崎が去年に続いて開いたものです。 今年は、去年の約４倍となる４０の県内企業や団体などが参加しました。一部は、予約制で予約の開始直後に定員に達してしまうブースもある