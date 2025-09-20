「流石プリンス」雅楽師の東儀秀樹(65)がミュージシャンの息子の?神々しさ満点?な激レア姿を公開し、話題を呼んでいる。「クルーズコンサートを終え、大阪港から青山に急ぎ、ちっちは仕事!」とインスタグラムにつづり、息子で同じく雅楽師、ミュージシャンの?ちっち?こと、東儀典親(18)が仕事に取り組む姿を紹介した。東京･南青山に20日にオープンしたファッションブランド「ヴィヴィアン・ウエストウッド」店舗でのファッシ