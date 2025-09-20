２１日から始まる秋の全国交通安全運動を前に、群馬県前橋市で白バイやパトカーなどの出動式が行われました。 １９日に前橋市で行われた出動式には県警の交通機動隊など３３人が参加しました。 式では、前橋警察署の堀越浩署長が「県民の命は警察官が守るという使命感を持って職務を遂行してほしい」と激励しました。このあと、白バイ１０台とパトカー４台それに吾妻警察署内でことしから活動しているランニングポリ