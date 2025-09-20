＜ANAオープン3日目◇20日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞風速6m/s以上の強風が吹いた初日の午後。26歳の清水大成は風をものともせず「65」をマークして、2位に2打差の単独首位で飛び出した。【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきましたしかし、2日目は「75」と3つ落として急降下。この日は6バーディ・1ボギーの「67」で回り、26位タイから12位タイに戻してきた。最終18番パー4は12