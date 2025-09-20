＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック2日目◇20日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞61位から出たツアー通算1勝の植竹希望が7バーディ・1ボギーの「66」で回り、トータル5アンダーの13位に順位を上げた。2023年10月の「スタンレーレディス」以来、実におよそ2年ぶりとなる予選通過。2度のケガから復帰したプロ9年目は「ゴルフをやめなくて良かったと思います」と目に涙をにじませて喜