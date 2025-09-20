9月5日に発生した竜巻による被害について、牧之原市は詳細な調査の結果、当初の発表よりも住宅への被害が深刻だったことを明らかにしました。 【写真を見る】竜巻被害は当初の発表より深刻…市が被害認定調査の途中経過を報告＝静岡・牧之原市 竜巻による甚大な被害が発生した牧之原市は発災当初、住宅の被害について▼全壊が1棟▼半壊が149棟▼一部損壊が976棟と公表していました。 その後、より詳細な状況を調べるための被害