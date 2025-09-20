北海道・夕張市のビニールハウスでミニトマトの苗が動物に食べられているのが見つかりました。2025年9月20日午前6時ごろ、夕張市沼ノ沢付近の畑の持ち主が「ビニールハウス内のミニトマトが食い荒らされており、クマが来たのではないか」と警察に通報がありました。警察によりますと、ビニールハウスで栽培していたミニトマトの苗10本から20本が食い荒らされていたということです。さらにビニールハウス内