静岡市の駿府城公園では20日から人気番組のアクティビティやグルメなどを楽しめる「駿府城夏まつり」が開かれています。 【写真を見る】SASUKEのアトラクションを体験も！駿府城夏まつりが開幕＝静岡市 20日に開幕を迎えた「駿府城夏まつり」。今年は「若者とつくりあげる夏祭り」がテーマです。 会場にはTBSの番組「SASUKE」でお馴染みのアトラクションが登場。「ミスターSASUKE」こと山田勝己さんなど特別ゲスト