「結構デコボコしてるで〜」と、ドライバーの間で噂になっているというか、話題になっている道があります。それは兵庫県西宮市の県道337号生瀬門戸荘線上の道路の一部にあり、「凹凸注意」と路面表示がされているんです。「一体どれくらいデコボコしてるんやろか〜。どんな具合なんやろなあ〜」と思っていました。すると先日、目的地に向かってナビが指し示す道をバイクで走っていたら、そこがあの「凹凸注意」の道やったんです