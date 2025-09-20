◇陸上世界選手権東京大会第8日男子1600メートルリレー予選（2025年9月20日国立競技場）男子1600メートルリレーの予選が午後7時46分に行われる。予選は2組に分かれて行われ、各組上位3着と4着以下のタイム上位2チームが決勝に進出する。2組に入った日本は今大会400メートルで、予選で44秒44の日本記録を樹立するなど日本勢過去最高の6位入賞を果たした中島佑気ジョセフを一走に起用。佐藤風雅が2走、さらに1600メートル