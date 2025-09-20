◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子4×400mリレー予選を走る4人が発表されました。大会公式HPによると、1走から400ｍで決勝に勝ち上がった中島佑気ジョセフ選手、佐藤風雅選手、吉津拓歩選手、今泉堅貴選手の4人。同組には400mで3人決勝に残ったボツワナやイギリス、ベルギーら強豪がそろいます。予選は各組上位3チームが着順で突破。4着以下はタイム上位2チームが21日の決勝に進みます。日本は昨年のパリ