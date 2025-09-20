King＆Princeの永瀬廉（26）が20日放送の日本テレビ「キントレ」（土曜後1・30）にゲスト出演。自宅に飾っている絵画の購入金額を告白した。MCの郄橋海人が、現在開催されている「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」の公式アンバサダーを務めており、最初の企画は「知ればおもしろいアートのリアルマネー」を放送した。永瀬が自宅に絵を飾っていることが伝えられると「絵は飾りますね。遠くから見たら真っ黒なんですけ