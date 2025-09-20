◇女子ゴルフツアー住友生命レディース東海クラシック第2日（2025年9月20日愛知県新南愛知CC美浜C＝6600ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、18位から出た桑木志帆（22＝大和ハウス工業）が5連続バーディーを含む7バーディー、2ボギーの67で回り、首位と3打差の7位に浮上した。前半の9番で1メートルを沈めて、勢いに乗ると、そこから5連続と、リーダーボードを駆け上がった。「終わったら5連続だったなくらいな感じ