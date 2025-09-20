１０月１０日に開催されるお笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール）にバッテリィズが初出演することが分かった。その他ゲストとしてストレッチーズも名を連ね、今回は全１４組が出演予定となっている。タイタンライブは１９９６年から２カ月に１度開催されている恒例行事。０９年からはリピート無しの「爆笑問題ｗｉｔｈタイタンシネマライブ」と