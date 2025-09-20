20日は秋雨前線の影響で、全国的に曇りや雨の所が多くなりました。気温もあまり上がらず秋の気配が強まる中、各地で食欲の秋を満喫するイベントが行われています。東京・中野の公園では、全国の人気ラーメンが食べられるイベント「中野ラーメン祭2025」が行われ、たくさんの人たちが集まっていました。愛知・名古屋から出店したエビそばの専門店では、濃厚なスープが特徴な「濃厚えびそば鯛仕立て」が販売されていました。食べた人