松平健（71）檀れい（54）コロッケ（65）久本雅美（67）の4人が座長を務める、舞台「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」が20日、東京・明治座で初日を迎えた。同じ4人が座長を務めた2年半前の「大逆転！大江戸桜誉賑（おおえどかーにばる）」から、新キャストを加えてパワーアップした。戦国時代を舞台に織田信長を松平、その妻のお濃を檀、豊臣秀吉をコロッケ、その妻の寧々を久本が演じる。本能寺の変に倒れた信長、