¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤¬13Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÈÀãÃË¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¡ûÀãÃË¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¿·Àâ²áµî¤Ë¡¢ÊÆ¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ç¡ÈÀãÃË¡É¤Î¼èºà¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´Ý»³»á¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅöÁ³¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤­¡¢¡Ö»¨»ï¤Î¼èºà¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£²¿¤«¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤­¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍ§¿Í¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¹