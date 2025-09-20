●何度も裏切られていても借金を肩代わり 歌手の中島美嘉が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、14日・21日の2週にわたり放送される「ギャンブルをやめたくて 〜また 家族と暮らしたい〜」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が、家族と離れ、スマホ禁止、飲酒禁止などの厳しいルールの下、共同生活を送りながら人生を立て直そう