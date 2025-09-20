大山千広（２９＝福岡）が２０２３年９月の下関ＰＧ?ヤングダービー以来２年ぶりに復帰する。出産、育児のため実戦から離れていた大山はボートレースからつで２１日から開催される「スポーツ報知杯」に出場。２０日に前検のためボートレースからつに到着。笑顔で報道陣の質問に答えた。――いよいよ実戦復帰。今の心境は大山しっかり練習もできたので、すごい楽しみです。慣らすのも含めて今できる範囲で頑張ろうかなと思