メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太七冠が、名古屋城で子どもたちを相手に指導対局を行いました。 20日午後、名古屋城本丸御殿で「こども王位戦」が開催され、小学1年生から中学3年生までの各学年で優勝した9人が、藤井七冠の指導対局に臨みました。 対局の中で藤井七冠は、子どもたちへアドバイスを送りました。 藤井聡太七冠 「相手の弱点を効率よく狙って攻めていくことを意識してもら