俳優でモデルの高橋ひかるさん（23）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。全身ブラックのコーデを披露した。「着こなしかわいい」「可愛すぎる〜」の声高橋さんがインスタグラムに投稿したこの日のコーディネートは、取り外しできるという白いレースをあしらった黒のセットアップに、黒のバケットハットを合わせたスタイルを披露。トップスのボタンを外し、おへそをちらりとのぞかせ、髪をさわってポーズを決めていた。