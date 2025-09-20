◆パ・リーグ楽天２―１西武（２０日・楽天モバイル）９回に４番手で登板した楽天・藤平尚真投手が、無安打２奪三振で試合を締めて今季１０セーブ目を挙げた。「完璧でした、久々に」と振り返った藤平に、三木監督も「難しい局面だったと思うけどいい仕事をしてくれた」とたたえた。これで７月１１日のソフトバンク戦（楽天モバイル）から２５試合連続無失点中。鈴木翔が昨季達成した２８試合連続無失点のチーム記録更新も近