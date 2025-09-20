◆パ・リーグ楽天２―１西武（２０日・楽天モバイル）楽天の先発・荘司康誠投手が、６回を投げて５安打７奪三振と好投。４回のソロ弾の１失点のみにまとめて今季４勝目を手にして、「粘りながらなんとか試合を作れて良かった。目の前のバッターに集中することだけ考えられた」と安心した表情を浮かべた。三木監督も「ピンチもあったけどなんとか粘って頑張ってくれた」と言葉をかけた。前回登板だった９月１３日のロッテ戦（