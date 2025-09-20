【新華社ウルムチ9月20日】中国新疆ウイグル自治区のタリム川流域で生態管理のための送水が進む中、バインゴリン・モンゴル自治州輪台（ブグル）県草湖郷の国家砂漠化土地封鎖保護区内でこのほど、流水と風による浸食で一部の砂丘が「水を飲むゾウ」のように見える奇観が出現した。同保護区はタクラマカン砂漠の北端に位置する。生態管理のための送水の継続的な実施に伴い、保護区の植生被覆率は10年前より約20ポイント上昇し