「陸上・世界選手権」（２０日、国立競技場）前日の女子やり投げ予選で１４位に終わり、２連覇を逃した北口榛花（ＪＡＬ）が一夜明け、自身のＳＮＳを更新。心境をつづった。今季は右肘の負傷もあり、復調途上での大会となった。予選では６０メートル８３にとどまり、決勝進出の上位１２人に入ることができず、試合後には「長い休みは必要かもしれない」と、悔し涙を流していた。一夜明けた投稿では「ご声援ありがとうござ