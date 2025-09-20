ニッキューナナ・こっちゃん選手が9月17日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、お笑いライブ「レイザーラモン寄席」で披露したコントについて語った。 ニッキューナナ・こっちゃん選手は「最近ですと、レイザーラモン寄席に出演させていただきまして！」と話し出した。 8月30日、東京・下北沢の小劇場 B1にて開催された「レイザーラモン寄席」。主催側がレイザ