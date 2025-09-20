（ニューヨーク、ワシントン中央社）米ニューヨークで開かれている第80回国連総会で、23日から各国首脳らによる一般討論演説が行われる。19日には中華民国（台湾）と外交関係を持つ9カ国の国連大使が連名で、グテレス国連事務総長宛てに台湾の国連システムなどへの参加を支持するよう求める書簡を提出した。また米国の超党派の上院議員も同日、声明を発表し、台湾の意義ある国際機関への参加を訴えた。書簡を提出したのは、ベリー