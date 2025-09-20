MLBア・リーグは3地区とも残り10試合を切っていますが、最後まで激しい優勝争いとなっています。東地区はブルージェイズが89勝65敗で首位。2位ヤンキースが86勝68敗で3ゲーム差、3位レッドソックスも84勝70敗で貯金14をつくり首位と5ゲーム差で、3チームとも残り8試合です。中地区では、タイガースが85勝69敗で首位。2位のガーディアンズが82勝71敗で2.5ゲーム差です。序盤から首位を守っているタイガースですが、直近8戦7敗と大失