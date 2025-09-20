2025年の国慶節と中秋節は重なり、10月1日から8日まで8連休となる。国内鉄道利用は過去最大規模の2億1900万人に達する見込みで、同時に海外旅行需要も急増している。今秋の大型連休は中国消費者の行動変化を示す重要な指標となる。調整出勤に注意今年の国慶節と中秋節は重なり、10月1日から8日までの8連休となる。中国ではゴールデンウイークとも呼ばれる大型連休で、移動と消費が一気に膨張する時期だ。政府の通知によると、9月28